В Петербурге собирают новогодние елки на переработку

В Петербурге собирают новогодние елки, пихты и сосны на переработку. В рамках акции «Ёлки, палки, пять бизонов» деревья измельчат и направят в приюты для животных: елки станут подстилками для лисиц, альпак, хорьков, лошадей и других зверей.

Акция пройдет в воскресенье, 22 января, с 12.00 до 14.00 часов. Добровольцы будут принимать деревья по 19 адресам в Петербурге и 9 адресам в Ленобласти. Список точек можно найти здесь.

Добавим, что в Петербурге акция пройдет уже в третий раз. В прошлом году горожане собрали несколько тысяч хвойных деревьев.