Петербургские депутаты подрались из-за Исаакия

Депутаты в ЗакСе Петербурга устроили стычку во время споров о судьбе Исаакиевского собора.

Депутат от партии «Яблоко» Михаил Амосов выступил против постановления «Единой России» и ЛДПР, поддерживающего передачу Исаакиевского собора РПЦ. В частности, Амосов заявил, что желает внести поправки в документ.

После того, как , спикер ЗакСа Вячеслав Макаров проигнорировал Амосова, депутат заявил, что «это не по-христиански», начал ходить по залу заседаний и скандировать: «Я за поправки, дайте сроки на поправки!».

Спустя пять минут бастующего депутата окружили коллеги из «Единой России». Пытаясь утихомирить Амосова, двое депутатов даже схватили его за руки, однако тот вырвался и продолжил выкрикивать свои требования. Спустя несколько минут перепалка завершилась не в пользу Амосова.

 

Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.

28 января активисты готовятся выйти на митинг против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ.  Организаторы полагают, что на него придет около пяти тысяч петербуржцев.

Фото: Nnm.me

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В России выпустили православный смартфон за 1,5 млн рублей

Союз музеев доказал, что Исаакиевский собор не принадлежал РПЦ

Петербурженка на Lexus не пропустила пожарных к горящему дому

Активисты готовятся выйти на акцию-концерт против передачи Исаакия РПЦ

Активисты «передали» РПЦ Гостиный двор, Медного всадника и реку Фонтанку

2016 год назван самым жарким за всю историю метеонаблюдений

«Макдоналдс» впервые за полвека изменит рецепт биг-мака

Россияне представили будущее страны через 20 лет