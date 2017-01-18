Петербургские депутаты подрались из-за Исаакия

Депутаты в ЗакСе Петербурга устроили стычку во время споров о судьбе Исаакиевского собора.

Депутат от партии «Яблоко» Михаил Амосов выступил против постановления «Единой России» и ЛДПР, поддерживающего передачу Исаакиевского собора РПЦ. В частности, Амосов заявил, что желает внести поправки в документ.

После того, как , спикер ЗакСа Вячеслав Макаров проигнорировал Амосова, депутат заявил, что «это не по-христиански», начал ходить по залу заседаний и скандировать: «Я за поправки, дайте сроки на поправки!».

Спустя пять минут бастующего депутата окружили коллеги из «Единой России». Пытаясь утихомирить Амосова, двое депутатов даже схватили его за руки, однако тот вырвался и продолжил выкрикивать свои требования. Спустя несколько минут перепалка завершилась не в пользу Амосова.