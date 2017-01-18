Петербургские депутаты подрались из-за Исаакия
Депутаты в ЗакСе Петербурга устроили стычку во время споров о судьбе Исаакиевского собора.
Депутат от партии «Яблоко» Михаил Амосов выступил против постановления «Единой России» и ЛДПР, поддерживающего передачу Исаакиевского собора РПЦ. В частности, Амосов заявил, что желает внести поправки в документ.
После того, как , спикер ЗакСа Вячеслав Макаров проигнорировал Амосова, депутат заявил, что «это не по-христиански», начал ходить по залу заседаний и скандировать: «Я за поправки, дайте сроки на поправки!».
Спустя пять минут бастующего депутата окружили коллеги из «Единой России». Пытаясь утихомирить Амосова, двое депутатов даже схватили его за руки, однако тот вырвался и продолжил выкрикивать свои требования. Спустя несколько минут перепалка завершилась не в пользу Амосова.
Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.
28 января активисты готовятся выйти на митинг против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Организаторы полагают, что на него придет около пяти тысяч петербуржцев.
Фото: Nnm.me
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