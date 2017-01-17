На художника Павленского завели уголовное дело о побоях, UPD

На художника-акциониста Петра Павленского полиция завела уголовное дело о побоях. В пресс-службе столичного главка сообщили, что потерпевший мужчина получил телесные повреждения 31 октября 2016 года у дома 12 по Казенному переулку — у Театра.doc.

В прессе накануне появилась информация о том, что актер Театра.doc Василий Березин написал на Павленского и его соратницу Оксану Шалыгину заявление об избиении.

Как утверждает Березин, его избили Павленский с компанией. Драка произошла из-за того, что потерпевший высказался о повышенном и нездоровом внимание художника к его бывшей девушке, Анастасии Слониной.

Кроме того, актриса Театра.doc Анастасия Слонина подала заявление о совершении в ее отношении Павленским и Шалыгиной насильственных действий сексуального характера. Павленский же рассказал журналистам, что между ними «не было ничего даже похожего на насилие». И что со Слониной «Был вечер, который мы провели. Какая-то подростковая возня и все».

В понедельник, 16 января, стало известно, что Петр Павленский эмигрировал из России вместе с семьей. Художник-акционист вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и их детьми просят политического убежища во Франции.

UPD

Адвокат Павленского Ольга Динзе опровергла информацию: она заявила, что полиция не стала возбуждать на художника уголовное дело о побоях.