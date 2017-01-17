Петербурженка на Lexus не пропустила пожарных к горящему дому

В Петербурге вечером 15 января пожар на улице Оптиков 50/2 помешала тушить девушка на черном Lexus: она не пропускала ни пожарную машину, ни карету скорой помощи.

По словам очевидцев, автоледи не двигалась с места, аргументируя свои действия словами: «Это не мой дом, мне пофиг».

В итоге пожарным пришлось разворачивать шланги и идти к дому пешком. К счастью, все обошлось: пожар быстро удалось потушить, никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»