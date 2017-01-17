Петербурженка на Lexus не пропустила пожарных к горящему дому

В Петербурге вечером 15 января пожар на улице Оптиков 50/2 помешала тушить девушка на черном Lexus: она не пропускала ни пожарную машину, ни карету скорой помощи.

По словам очевидцев, автоледи не двигалась с места, аргументируя свои действия словами: «Это не мой дом, мне пофиг».

В итоге пожарным пришлось разворачивать шланги и идти к дому пешком. К счастью, все обошлось: пожар быстро удалось потушить, никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В Петербурге мужчина разбился насмерть при падении с дивана

Ворона украла паспорт у эстонца на КПП в Ленобласти

В Петербурге эвакуатор увез сани Деда Мороза

В Петербурге в канун Нового года украли 18 тонн мандаринов

СМИ: Влюбленный профессор СПбГУ похитил свою студентку

СК расследует дело о гибели петербуржца, замерзшего из-за ошибки таксиста

Стало известно, когда в вольер Ленинградского зоопарка вернется сбежавшая тигрица

Петербуржец умер после того, как таксист привез его не туда и высадил на мороз