Под грифонами на Банковском мосту найден тайник

А это одна из находок, обнаруженных в постаменте после того, как с него был снят грифон. Пока непонятно, какого года бумага. Но на ней явно зафиксированы пожелания девушки (возможно, студентка загадала это и, чтобы сбылось, поместила под скульптуру грифона). Вот что написано: работа по специальности в суде, карьера, финансовый успех, удачное замужество, прописка в СПб, благополучия #грифоны #крылатыельвы #грифоныулетели #сбербанк #спб #петербург #питер #2017 #реставрация

