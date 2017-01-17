Под грифонами на Банковском мосту найден тайник
Во время демонтажа грифонов с Банковского моста под скульптурами обнаружили тайник: в нем лежали камни, монеты и записки, сообщает КГИОП.
Специалисты полагают, что камни были помещены в постамент для его утяжеления. А записки и монеты — дело рук студентов и туристов.
Самые любопытные находки планируют музеефицировать и показать петербуржцам. Чиновники отметили, что в экспозицию войдут только те послания, по которым нельзя будет определить автора. А записки с личными данными сохранят в тайне.
А это одна из находок, обнаруженных в постаменте после того, как с него был снят грифон. Пока непонятно, какого года бумага. Но на ней явно зафиксированы пожелания девушки (возможно, студентка загадала это и, чтобы сбылось, поместила под скульптуру грифона). Вот что написано: работа по специальности в суде, карьера, финансовый успех, удачное замужество, прописка в СПб, благополучия #грифоны #крылатыельвы #грифоныулетели #сбербанк #спб #петербург #питер #2017 #реставрация
Напомним, что скульптуры демонтировали для реставрации. Обещают, что отреставрированные крылатые львы вернутся на мост к ЧМ 2018.
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