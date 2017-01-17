Под грифонами на Банковском мосту найден тайник

Во время демонтажа грифонов с Банковского моста под скульптурами обнаружили тайник: в нем лежали камни, монеты и записки, сообщает КГИОП.

Специалисты полагают, что камни были помещены в постамент для его утяжеления. А записки и монеты — дело рук студентов и туристов.

Самые любопытные находки планируют музеефицировать и показать петербуржцам. Чиновники отметили, что в экспозицию войдут только те послания, по которым нельзя будет определить автора. А записки с личными данными сохранят в тайне.