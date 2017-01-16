Активисты готовятся выйти на акцию-концерт против передачи Исаакия РПЦ

Активисты готовятся выйти на митинг против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Петербургским властям уже передали их заявку, рассказал один из организаторов — депутат ЗакСа Максим Резник.

Митинг планируется провести в субботу, 28 января. Организаторы полагают, что на него придет около пяти тысяч петербуржцев.

Резник отметил, что пока программа мероприятия еще не обсуждалась. Но организаторы хотят провести не обычный митинг, а акцию с элементами концерта. «Но прогнозировать участие кого-либо конкретного пока невозможно», — подчеркнул Резник и добавил, что встреча оргкомитета пройдет в ближайшее время.

Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.