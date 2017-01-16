В российских поездах появится Wi-Fi

В российских поездах дальнего следования появится Wi-Fi. Почти половину составов оснастят интернетом уже до конца 2017 года.

Известно, что в части составов «Федеральной пассажирской компании» установят серверы, на которые загрузят фильмы и музыку. Для доступа в интернет будут использоваться спутники, сети 3G и 4G, а для обеспечения Wi-Fi по пути следования поездов установят станции связи.

Доступ к контенту и Wi-Fi будет платным: по предварительным данным, цена будет зависеть от продолжительности поездки. Предполагается, что услуга обойдется пассажиру в 100-200 рублей в сутки.

В ноябре 2016 года представитель РЖД рассказывал, что к 2019 году Wi-Fi появится на всех железнодорожных вокзалах, а в 2020 году — во всех поездах дальнего следования.

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