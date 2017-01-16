Художник Павленский эмигрировал из России

Петр Павленский эмигрировал из России вместе с семьей. Художник-акционист вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и их детьми просят политического убежища во Франции. Об этом Павленский рассказал в интервью украинскому телеканалу «Громадське».

Павленский сообщил, что он и семья покинули Россию после допроса в Следственном комитете: по словам художника, ему и Шалыгиной предъявили ложные обвинения в насильственных действиях сексуального характера.

Заявление на Павленского и Шалыгину написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Художник рассказал журналистам, что между ними«не было ничего даже похожего на насилие». И что со Слониной «Был вечер, который мы провели. Какая-то подростковая возня и все».

Кроме того, как утверждает актер Театра.doc и бывший бойфренд Слониной Василий Березин, его избили Павленский с компанией. Драка произошла из-за того, что Березин высказался о повышенном и нездоровом внимание художника к девушке. Мужчины выясняли отношения во дворе Театра.doc в последних числах октября. Правоохранительные органы уже приняли заявление от Березина.

После допроса Павленский с семьей уехали на автомобиле на Украину через Белоруссию, а оттуда улетели во Францию.

Добавим, что Павленский известен своими громкими акциями. Художник зашивал себе рот в поддержку участниц группы Pussy Riot, завернулся у петербургского ЗакСа в колючую проволоку, жег покрышки у Спаса-на-Крови в поддержку Майдана. Наибольший общественный резонанс вызвала акция, в ходе которой петербуржец прибил к брусчатке Красной площади свою мошонку, показывая апатию и фатализм российского общества. Одной из последних акций Павленского стал поджег двери здания ФСБ на Лубянке.