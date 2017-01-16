В Петербурге рекламу проституции заменили табличками о семейных ценностях

Петербургские активисты заменили рекламу проституции табличками о семейных ценностях. Вместо ярко-розовых листков на столбах появились надписи «Большая семья — настоящий успех», «Здоровая нация — сильная страна» и другие.

Активисты отметили, что больше всего объявлений с рекламой секс-услуг можно встретить на окраинах города: на проспекте Просвещения, у метро «Академическая» и на проспекте Ветеранов.

Ранее художница Дарья Апахончич запустила фотопроект «Отдых. Отдых для мужчин. Отдых 24 часа. Relax», иронично обыгрывающий рекламу проституции на петербургском асфальте. Так, на снимках мужчины у надписей со словом «отдых» играют в шахматы, читают книгу и спят.

Напомним, что июле прошлого года в городе появилось сообщество «Девочки 24»: участники движения ставили своей задачей бороться с рекламой проституции в Петербурге: убирали листовки и надписи на асфальте и снимали ролик о б этом бизнесе, чтобы показать его правоохранительным органам.