Скульптуры грифонов на Банковском мосте демонтируют для проведения реставрационных работ. До 17 января движение на участке набережной канала Грибоедова у Банковского моста будет ограничено, передает петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников архитектуры. Также для пешеходов закроют проход по мосту.

Скульптуры крылатых львов работы скульптора Павла Соколова украшают мост с 1826 года. Появились они тут с прагматической целью – скрывать цепные конструкции крепежа моста. Но горожане сразу связали появление грифонов напротив Ассигнационного банка с древними мифами, в которых эти гибридные существа предстают хранителями тайн и золота. Появилось и поверье, что тот, кто положит под лапу грифона монету, может рассчитывать на рост капиталов. Рассказывают, что во время предыдущей реставрации фигур, внутри нашли немало монет.

В настоящий момент у грифонов сняли крылья, сообщает «Фонтанка». Демонтаж четырех пар крыльев занял два дня. Каждое из них весит около 40 кг.

Обещают, что отреставрированные крылатые львы вернутся на мост к ЧМ 2018.