Вход на «Ломоносовскую» по утрам ограничат на месяц

Вход на станцию метро «Ломоновская» ограничат из-за ремонта эскалаторов, сообщается на сайте метрополитена. Это продлится с 18 января по 27 февраля. Станция будет закрыта в рабоче дни с 07:50 до 08:50.

Кроме того, 28 января перестанет работать станция метро «Лесная». Там планируют провести капитальный ремонт. За 11 месяцев специалисты собираются провести гидроизоляцию наклонного хода, отремонтировать вестибюль и эскалаторы, а также заменить облицовку стен и пола.

Фото: Neva.Today