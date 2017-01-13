Вход на «Ломоносовскую» по утрам ограничат на месяц
Вход на станцию метро «Ломоновская» ограничат из-за ремонта эскалаторов, сообщается на сайте метрополитена. Это продлится с 18 января по 27 февраля. Станция будет закрыта в рабоче дни с 07:50 до 08:50.
Кроме того, 28 января перестанет работать станция метро «Лесная». Там планируют провести капитальный ремонт. За 11 месяцев специалисты собираются провести гидроизоляцию наклонного хода, отремонтировать вестибюль и эскалаторы, а также заменить облицовку стен и пола.
Фото: Neva.Today
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