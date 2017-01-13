В Ленобласти демонтировали скульптуры солдат, похожих на «уродливых полуконей»

12 января в Ленобласти начали демонтировать скульптуры солдат у музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда», передает «Life78». Директор музея только за несколько часов узнал, что силами подрядчика демонтируют фигуры на фасаде здания.

Ранее городские активисты раскритиковали скульптуры. По мнению представителя комитета «В защиту исторического достоинства»Максима Цуканова, эти работы сделали за три месяца люди, которые раньше этим не занимались.

Фигуры разработали в творческой мастерской "Ковчег". Представитель мастерской Николай Якобсон заявил, что скульптуры — художественное произведение и не должны нравиться всем.

Фото: L!FE