Казаки собираются разогнать митинг в защиту Исаакиевского собора

Депутат Борис Вишневский планирует провести оргкомитет кампании по защите Исаакиевского собора. Встреча состоится 13 января в 18:00. Кроме самого Вишневского, там будут присутствовать депутаты Ковалев и Резник. На обсуждение вынесут  планы кампании, а также проведение публичных акций. Организатор уточняет, что встреча с депутатами согласований не требует.

В свою очередь, «Православный союз казаков „ИРБИС“» заявил о своей готовности помочь полицейским разогнать митингующих петербуржцев, сообщает «MR7.ru».

Фото: kazaki-irbis.ru/galeri

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