Из-за съемок фильма перекроют движение в центре Петербурга

В центре Петербурга 12 и 13 января ограничат движение транспорта, передает «Водитель Петербурга». Это связано со съемками художественного фильма «Окрыленные».

Движение перекроют на следующих участках:

с 10:00 до 15:00 12 января – нечётная сторона набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;

с 11:00 до 24:00 12 января – чётная сторона набережной реки Мойки от Волынского переулка до Певческого моста;

с 15:00 до 24:00 12 января – Певческий мост;

с 9:00 до 13:00 13 января – нечётная сторона набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до 2-го Садового моста;

с 16:00 до 24:00 13 января – набережная канала Грибоедова от Конюшенной площади до набережной реки Мойки.

Фото: Weatlas

