Петербуржцы выстроились в огромную очередь перед загсом

Утром 10 января петербуржцы организовали огромную очередь перед Дворцу бракосочетания № 1 на Английской набережной.

Всего насчитали 300 человек. Некоторые из них были на месте уже в пять утра, чтобы стать успеть к началу приема заявлений на бракосочетание. Ожидающие взяли собой термосы, пледы, стулья и табуретки. Заранее зарегистрироваться в очередь можно было в официальном сообществе дворца во «ВКонтакте». Уже возле самого загса пришедшие получали номерки.

Фото: nikitakoscheev, vesenniy, alexandraciliegio, svadba_expo_spb, dennischasovskikh, korchagina.va,