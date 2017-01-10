Дворец Юсуповых попал в мировой топ достопримечательностей для «темного» туризма
Дворец Юсуповых на Мойке вошел в топ 50 самых популярных достопримечательностей для любителей «темного» туризма, передает «Life». Рейтинг составил портал «Atlas Obscura». На выбор авторов исследования повлияло историческое прошлое дворца, а именно убийство Григория Распутина. В статье его называют «безумным монахом».
Дворец занял 29-е место в списке. Также составители рассказали будущим посетителям, что в подвале, в котором убили целителя, сейчас проходит выставка «Григорий Распутин: страницы жизни и смерти».
«Темный» или «мрачный» туризм — это путешествия, которые связаны с посещением мест, где происходили трагические события или мистические смерти.
Фото: Музеи России
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