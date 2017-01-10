Дворец Юсуповых попал в мировой топ достопримечательностей для «темного» туризма

Дворец занял 29-е место в списке. Также составители рассказали будущим посетителям, что в подвале, в котором убили целителя, сейчас проходит выставка «Григорий Распутин: страницы жизни и смерти».

«Темный» или «мрачный» туризм — это путешествия, которые связаны с посещением мест, где происходили трагические события или мистические смерти.

Фото: Музеи России