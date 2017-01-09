Петербургские архитекторы назвали самые некрасивые здания города

Российские архитекторы составили рейтинг самых уродливых построек последних лет в Петербурге, передает «Blog Fiesta».

Самым некрасивым зданием участники анонимного голосования выбрали бизнес–центр «Лукойла» на Аптекарской набережной. На втором и третьем месте оказались ЖК «Империал» и бизнес–центр на месте касс БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте.

Кроме того, в антирейтинг попал масштабный проект по реновации промышленных территорий «Измайловская перспектива», кинотеатр «Великан-парк» в Александровском парке, МФК Горного университета, «Дом на Дворянской» на улице Куйбышева, ЖК «София» на Южном шоссе, бизнес–центр «Синоп» и ЖК «Дом–Мегалит на Неве» на проспекте Обуховской Обороны.

Фото: http://www.tsn-group.ru, estate24.moscow