На «Зенит-Арену» выделили еще 2 млрд рублей

Смольный заключил контракт с «Метростроем» на 2 млрд рублей, сообщает «Деловой Петербург». Такая сумма нужна для того, чтобы провести дополнительные работы и привести стадион в соответствие с требованиями силовиков.

Контракт подписали 29 декабря. Компания получила его без конкурса, закупка была у единственного поставщика. В качестве основания для такой формы закупки указаны чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы.