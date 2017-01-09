На «Зенит-Арену» выделили еще 2 млрд рублей
Смольный заключил контракт с «Метростроем» на 2 млрд рублей, сообщает «Деловой Петербург». Такая сумма нужна для того, чтобы провести дополнительные работы и привести стадион в соответствие с требованиями силовиков.
Контракт подписали 29 декабря. Компания получила его без конкурса, закупка была у единственного поставщика. В качестве основания для такой формы закупки указаны чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы.
По данным документа, 1,34 млрд рублей потратят на строительно-монтажные работы, 504 млн рублей для закупки различных материалов, мебели и инвентаря, а оставшиеся 228 млн рублей на прочие расходы.
Фото: vk.com/my_primorsky
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