На «Зенит-Арену» выделили еще 2 млрд рублей

Смольный заключил контракт с «Метростроем» на 2 млрд рублей, сообщает «Деловой Петербург». Такая сумма нужна для того, чтобы провести дополнительные работы и привести стадион в соответствие с требованиями силовиков.
 
Контракт подписали 29 декабря. Компания получила его без конкурса, закупка была у единственного поставщика. В качестве основания для такой формы закупки указаны чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы.
 
По данным документа, 1,34 млрд рублей потратят на строительно-монтажные работы, 504 млн рублей для закупки различных материалов, мебели и инвентаря, а оставшиеся 228 млн рублей на прочие расходы.

Фото: vk.com/my_primorsky

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