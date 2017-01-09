В России планируют запретить продажу сигарет родившимся после 2014 года

Минздрав России подготовил новую антитабачную концепцию, предусматривающую запрет на продажу сигарет людям, родившимся в 2015 году и позже, сообщают «Известия». Они не смогут купить табак и после достижения совершеннолетия. Документ был разработан по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

«Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» была подготовлена специалистами по общественному здоровью. Руководителем выступил Олег Салагай, который является одним из авторов нынешнего российского антитабачного законодательства. 

Главная цель инициативы — снижение потребления табака среди населения до 25% к 2025 году. Кроме того, специалисты планируют продолжить создание условий для устойчивого снижения распространенности потребления табака.

Фото: alljus.ru

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