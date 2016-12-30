Петербуржец на велосипеде приехал к Санте в Лапландию

Петербуржец Станислав Белинский на велосипеде приехал к Санта Клаусу в Лапландию и передал зимнему волшебнику письма от детей из России, страдающих различными заболеваниями

Станислав выехал из Петербурга месяц назад. Фонд «Алёша», вместе с которым был организован проект, заранее согласовал прибытие почтальона. В Лапландии Белинского уже ждали — до Санты его проводили эльфы.

«Я передал письма, Санте очень понравилось, он все рисунки оценил, потому что дети готовили подарки, и пожелал им хорошего Нового года», — рассказал Станислав.

Фото: sfigura