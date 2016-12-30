Ворона украла паспорт у эстонца на КПП в Ленобласти

Ворона украла паспорт у эстонца на автомобильном пункте пропуска Ивангород в Ленобласти прямо во время того, как его машину оформляли таможенники. Мужчина только успел достать паспорт, как ворона внезапно выхватила документ из его рук и улетела.

Таможенники решили помочь эстонцу и привлекли к поискам кинологов со служебными собаками. Однако все попытки поймать ворону окончились неудачей. В полиции Ивангорода иностранцу дали адрес эстонского консульства в Петербурге. А после получения новых бумаг он вернулся домой.

Паспорт нашелся спустя двое суток: птица бросила его рядом с пешеходным пунктом пропуска. Но документ все равно придется восстанавливать — ворона вырвала из него один лист.