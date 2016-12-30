Новогоднее световое шоу на Дворцовой площади продлили

Новогоднее световое шоу на Дворцовой площади «Полетели в Новый год» продлили еще на один день — до 31 декабря, сообщили нам организаторы.

На фасаде Главного штаба снеговики играют в снежки, сверкают новогодние украшения, крутятся шестеренки курантов и скачет символ «Ленфильма» Медный всадник. Здесь мы собрали лучшие фотографии представления, которое подготовили в честь уходящего Года кино.

Шоу транслируется с 18:00 до 23:00. Продолжительность всего представления — 40 минут.

Кроме того, сегодня, 30 декабря, в 22:30 над акваторией Невы покажут масштабное пиротехническое шоу. Фейерверк можно будет увидеть с Дворцовой набережной, Дворцового моста и Биржевого сквера.

Добавим, что открытие шоу «Полетели в Новый год» перенесли на один день. 26 декабря его отменили в связи с трауром по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем.

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