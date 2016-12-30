Эксперты назвали рубль самой привлекательной валютой в мире

Эксперты Bloomberg назвали рубль самой привлекательной инвестиционной валютой в мире. За год рубль показал отличные результаты: укрепился как по отношению к доллару, так и к евро.

В конце января 2016 года один евро стоил почти 94 рубля, а в конце года за него давали 62,4 рубля. В среднем по году евро сформировался на уровне 74 рублей, доллар – около 67 рублей.

Аналитики UBS Group AG полагают, что относительно высокие процентные ставки и восстановление цен на нефть помогут рублю вырасти еще на 26% в течение 2017 года среди валют Европы, Ближнего Востока и Африки. Также рублю прочат рост из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Сами россияне верят в национальную валюту: больше половины соотечественников (56%), у которых есть сбережения, продолжают хранить их в рублях.

Между тем, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что курсовые колебания рубля не нужны нашей экономике, которая адаптировалась к нынешнему курсу. В 2017 году Минфин не ожидает серьезного роста или падения национальной валюты.

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