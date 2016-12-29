Петербуржцев возмутила скульптура «получеловека-полуконя» в музее о блокаде

Петербуржцев возмутили скульптуры, которые в конце ноября установили у нового выставочного павильона музея «Прорыв блокады» в Ленобласти. На их взгляд, советского солдата превратили в «получеловека-полуконя».

«С барельефа на нас смотрит страшный монстр: получеловек — полуконь, с огромными выпученными глазами, гигантским носом и уродливой зубастой челюстью. Таким авторы видят воина-победителя?» — удивляется представитель комитета «В защиту исторического достоинства» Максим Цуканов.

Активисты готовятся обратиться к губернатору с просьбой реконструировать лица солдат.

Авторы скульптур — мастерская «Ковчег» — считают, что работу выполнили качественно. За основу они взяли фотографию бегущих в атаку солдат. «Каждый сам может представить, каким должно быть лицо у человека, идущего в атаку», — парировали скульпторы. И отметили, что работали над проектом день и ночь на протяжении 3,5 месяцев.