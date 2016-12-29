В Петербурге после капремонта открылась «Елизаровская»

В Петербурге сегодня, 29 декабря, после капитального ремонта открылась «Елизаровская». Главным украшением станции стало мозаичное панно с видами промышленного города.

«Елизаровская» закрылась на капремонт в начале февраля. За 11 месяцев специалистам нужно восстановить гидроизоляцию наклонного хода, заменить старые водоотводящие зонты на современные с антивандальным покрытием, а также отремонтировать эскалаторы, обновить элементы отделки вестибюлей, установить современные светодиодные светильники и модифицировать линейку турникетов.

Добавим, что следующая в очереди на капремонт — станция «Лесная». Ее закроют 16 января. Работы займут 11 месяцев — вестибюль будет закрыт до декабря 2017 года.

Фото: natallive, olyafedorova13, combo_idiot