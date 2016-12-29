Петербуржцев ждут морозы на новогодних праздниках

Синоптики составили прогноз на новогодние праздники. Ожидается, что в Петербурге с 2 по 9 января будет держаться морозная погода: от -2 до -18 градусов.

Так, в сам Новый год — ночь с 31 декабря на 1 января — нас ждет совсем не зимняя погода: до +5 градусов тепла, дождь. Но мороз и снег придут к нам уже 2 января. Обещают также несколько ясных дней: 4,5 и 8 января.

А на Рождество 7 января будет снегопад, температура воздуха опустится до -13 градусов.

Добавим, что сегодня, 29 декабря, на улице пасмурно, но без осадков. Температура будет колебаться от -2 до +2 градусов. В пятницу ожидается небольшой дождь и около +2...+3 градусов.