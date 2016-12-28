На Петербург наступает грипп

На Петербург наступают грипп и ОРВИ : за последнюю неделю заболеваемость выросла на 7,5%.

Эпидемический порог уже превышен на 33% — ситуация оценивается как предэпидемическая. К врачам за семь дней обратились более 56 тысяч заболевших — более половины из них дети. В больницу попало более тысячи петербуржцев.

Защитить себя от гриппа можно прививкой, но стоит поторопиться — во время эпидемии прививаться запрещено. Также можно принять стандартные меры профилактики: мыть руки, проветривать помещение и делать влажную уборку. Кроме того, в рацион рекомендуется добавить цитрусовые, каши, лук и чеснок.