Каждый день до 30 декабря на Дворцовой площади будут показывать световое шоу в честь уходящего Года кино. На фасаде Главного штаба снеговики играют в снежки, сверкают новогодние украшения, крутятся шестеренки курантов и скачет символ «Ленфильма» Медный всадник. Мы собрали лучшие фотографии представления.
Фоторепортаж: новогоднее световое шоу на Дворцовой площади
Повторяющиеся сеансы новогоднего шоу будут транслироваться с 27 по 30 декабря с 18:00 до 23:00 ежедневно. Продолжительность всего представления — 40 минут. 30 декабря его завершит гранд-фейерверк над Невой.
А сам Новый год на Невском проспекте и Дворцовой площади начнут праздновать в 23 часа. Горожане вместе послушают бой курантов, будут водить хороводы и петь новогодние песни. В 3 часа ночи в акватории Невы дадут праздничный фейерверк. В четыре часа ночи гуляния закончатся: петербуржцы смогут с комфортом добраться до дома — до круглосуточного метро их довезут ночные автобусы.
Фото: Yulipen, nata_lia.nk, wiktoria.mozhaeva, orange_elk, marimari_maria, kristofifa, stanislaussss, grrecha, tanyaheilig, innatlandia, simaforchik, nixilenia, ellilarina.
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