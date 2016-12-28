Фоторепортаж: новогоднее световое шоу на Дворцовой площади

Повторяющиеся сеансы новогоднего шоу будут транслироваться с 27 по 30 декабря с 18:00 до 23:00 ежедневно. Продолжительность всего представления — 40 минут. 30 декабря его завершит гранд-фейерверк над Невой.

А сам Новый год на Невском проспекте и Дворцовой площади начнут праздновать в 23 часа. Горожане вместе послушают бой курантов, будут водить хороводы и петь новогодние песни. В 3 часа ночи в акватории Невы дадут праздничный фейерверк. В четыре часа ночи гуляния закончатся: петербуржцы смогут с комфортом добраться до дома — до круглосуточного метро их довезут ночные автобусы.