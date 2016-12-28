Фоторепортаж: новогоднее световое шоу на Дворцовой площади

Каждый день до 30 декабря на Дворцовой площади будут показывать световое шоу в честь уходящего Года кино. На фасаде Главного штаба снеговики играют в снежки, сверкают новогодние украшения, крутятся шестеренки курантов и скачет символ «Ленфильма» Медный всадник. Мы собрали лучшие фотографии представления.

Повторяющиеся сеансы новогоднего шоу будут транслироваться с 27 по 30 декабря с 18:00 до 23:00 ежедневно. Продолжительность всего представления — 40 минут. 30 декабря его завершит гранд-фейерверк над Невой.

А сам Новый год на Невском проспекте и Дворцовой площади начнут праздновать в 23 часа. Горожане вместе послушают бой курантов, будут водить хороводы и петь новогодние песни. В 3 часа ночи в акватории Невы дадут праздничный фейерверк. В четыре часа ночи гуляния закончатся: петербуржцы смогут с комфортом добраться до дома — до круглосуточного метро их довезут ночные автобусы.

Фото: Yulipen, nata_lia.nk, wiktoria.mozhaeva, orange_elk, marimari_maria, kristofifa, stanislaussss, grrecha, tanyaheilig, innatlandia, simaforchik, nixilenia, ellilarina.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В Петербурге пройдет велопарад Дедов Морозов и Снегурочек

Новогоднее световое шоу на Дворцовой отменили

В Петербурге запустили бесплатный новогодний трамвай

Синоптики рассказали о погоде на новогодних праздниках

Пиотровский, Кержакова, Маркес и другие наши друзья рассказывают, как встретят Новый год

Петербургские семинаристы устроили песенный флешмоб в Пулково и Эрмитаже

Отправить письмо Деду Морозу теперь можно во «Вконтакте»

Уикенд в Петербурге: с 29 декабря по 8 января