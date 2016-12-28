Российские ученые тестируют «фантастически результативный» препарат против рака

Российские ученые начали тестировать новый отечественный препарата против рака PD-1, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом».

PD-1 точечно воздействует на пораженные участки, блокируя развитие опухолей, рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В данный момент идет вторая фаза испытаний инновационного препарата.

Добавим, что онкологические заболевания являются одной из основных причин смертности в большинстве развитых стран. По данным Минздрава, за последние десять лет число больных в нашей стране увеличилось на 18%. Сейчас от онкологии страдают около 3 млн россиян.

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