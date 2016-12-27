Названы лучшие школы Петербурга

Петербургский комитет по образованию составил рейтинг лучших школ города. В список вошло почти три сотни лицеев, школ и гимназий.

Лидерами в категории «Результаты массового образования», где учитывались результаты госэкзаменов, стали физико-математические учебные заведения: на первой строчке лицей №239, за ним идет лицей №30 и замыкает тройку лицей № 366.

В категории «Высокие образовательные результаты и достижения», которую составляли по результатам ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад, вновь первые две строчки занимают лицей №239 и лицей №30, а на третьей строчке — гимназия №56.

По качеству инфраструктуры и условий лидерами стали Аничков лицей с бассейном, лицей №30 со стадионом с беговыми дорожками и площадкой для уличного баскетбола, а также 655 школа с бассейном и артистическими кабинетами.

В рейтинге, оценивающем количество и качество педагогов, на первое место поставили 56-ю гимназию. За ней следуют вторая гимназия и лицей №30.

В категории «по качеству управления» первые места также заняли 56-я гимназии, вторая гимназия, а «бронза» досталась 373-ому лицею.