В Петербурге выпустили новогодние открытки для помощи котам

Петербургские волонтеры проекта «Лео_need» выпустили лимитированную серию благотворительных новогодних открыток: средства от их продажи направят на помощь бездомным котам.

На открытках нарисованы подопечные проекта: переломанная кошка Кассандра, слепые звери Ленька и Котя, черный кот Тинь и другие.

Зоозащитники помогают животным, найденным в одной из петербургских квартир: проживающая там пара подбирала зверей с улицы в уверенности, что они обладают экстрасенсорными способностями. В итоге на небольшой площади оказалось 60 кошек. Многие из них были больны и нуждались в срочной ветеринарной помощи.

Сейчас три десятка кошек проходят лечение в стационаре. Когда питомцы поправятся, им найдут хозяев.

Добавим, что открытки проекта «Лео_need» можно купить в магазинах «Спасибо!» и на сайте «Зверопочты» — портала с открытками, средства от продажи которых идут на помощь бездомным животным.

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