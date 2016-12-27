В петербургской подземке запустят поезд со стихами

В петербургской подземке запустят поезд с отрывками из произведений классиков на стенах вагонов. «Литературный поезд» выйдет на первую «красную» линию уже завтра, 28 декабря.

Изнутри вагоны состава украсят стихами и прозой из произведений авторов, имена которых тесно связаны с историей Петербурга: среди них Пушкин, Маяковский, Достоевский, Чернышевский, поэты Серебряного века.

Ранее в метро запустили поезд-библиотеку, в котором каждый пассажир может бесплатно скачать любую книгу со специального сайта.