СМИ: Свидетель рассказал о «странной» посадке Ту-154

Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ стал очевидцем крушения Ту-154. В момент аварии он находился на катере в акватории Сочи и увидел, как самолет стал быстро снижаться к поверхности моря, пишет «Коммерсант».

По словам свидетеля, посадка была странной: самолет шел на небольшой скорости, а нос был неестественно задран вверх: он сравнил такое положение с мотоциклом, поставленным на заднее колесо. Сотрудник береговой охраны увидел, как самолет потерял хвост от удара о поверхность моря хвостом, а затем быстро затонул.

Эксперты отмечают, что такая посадка могла произойти из-за ошибки пилотов, которые пытались слишком энергично поднять лайнер вверх. Выдвигается версия, что самолет был выведен на закритические углы атаки: поэтому он потерял скорость и снизился к поверхности моря.

Напомним, что самолет Ту-154 потерпел крушение в районе Сочи утром 25 декабря. Воздушное судно направлялось с миссией в сирийскую Латакию — на борту находились 92 человека: в их числе девять журналистов, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова.

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