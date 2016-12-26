В Петербурге начало работу самое большое в Европе котокафе

В Петербурге начало работу крупнейшее в Европе котокафе — «Республика котов» на Литейном проспекте, 60.

В котокафе будут жить питомцы из приютов и Эрмитажа. Уже сейчас в заведении 40 зверей, а вскоре их станет 60. Создатели отмечают, что пространство — это не только альтернатива приюту, но и место для общения с животными и уникальное фотопространство.

Кроме того, «Республика котов» рассчитывает стать новой городской достопримечательностью — здесь воссоздали атмосферу петербургского двора-колодца, где есть крыша с котами, которую также будут использовать как площадку для кошачьих концертов.

Добавим, что в Петербурге в 2011 году открылось первое котокафе в Европе «Республика кошек» на улице Якубовича, 10.