На «Зенит-Арене» зажглась разноцветная подсветка

По планам, стадион сдадут уже сегодня — 26 декабря. Однако все торжественные мероприятия пройдут только в марте – апреле 2017 года.

Праздничное открытие «Зенит-Арены» устроят уже после всех испытаний. Вероятно, оно совпадет по времени с первыми тестовыми матчами, которые должны пройти в конце марта 2017-го.

Отметим, что строительство стадиона «Зенит-Арена» началось в 2006 году. Предполагалось, что объект сдадут в 2008 году, но в итоге стройка затянулась. А стоимость долгостроя превысила миллиард долларов.

Напомним, на новом стадионе в Петербурге пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира по футболу 2018 года и чемпионата Европы 2020 года.

Фото: Nniikkiittaa1604 intiled kors_dp leshka_ignashkov daria.budchan