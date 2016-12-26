На «Зенит-Арене» зажглась разноцветная подсветка

На стадионе «Зенита» на Крестовском острове накануне протестировали подсветку: арена окрашивается красным, синим, зеленым, фиолетовым и другими цветами. Фото и видео очевидцы выложили в соцсетях.

 

По планам, стадион сдадут уже сегодня — 26 декабря. Однако все торжественные мероприятия пройдут только в марте – апреле 2017 года

Праздничное открытие «Зенит-Арены» устроят уже после всех испытаний. Вероятно, оно совпадет по времени с первыми тестовыми матчами, которые должны пройти в конце марта 2017-го.

Отметим, что строительство стадиона «Зенит-Арена» началось в 2006 году. Предполагалось, что объект сдадут в 2008 году, но в итоге стройка затянулась. А стоимость долгостроя превысила миллиард долларов.

Напомним, на новом стадионе в Петербурге пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира по футболу 2018 года и чемпионата Европы 2020 года.

Фото: Nniikkiittaa1604 intiled kors_dp leshka_ignashkov daria.budchan

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