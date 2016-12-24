В канун католического Рождества, 24 декабря, пассажиров, прилетевших рейсом Париж – Санкт-Петербург, в зоне выдачи багажа ждали подарки. Сначала на ленте появились праздничные коробки с конфетами от шоколадной фабрики "Счастье", и только потом – чемоданы.

Екатерина Игнатова, специалист по развитию бизнеса авиакомпании Air France KLM: «Основные ценности нашей компании – это качество, верность традициям и положительные эмоции. Мы хотим дарить счастье своим пассажирам - счастье встречи с близкими и возможность разделить с ними самые важные моменты. Это определило выбор шоколадной фабрики «Счастье» как партнера проекта, тем более, что «Счастье», как и мы, объединяет города Париж и Санкт-Петербург союзом французского шоколатье Лорана Морено с петербургским кондитером Екатериной Кисельковой».

schastye.com

pacifiquegroup.com