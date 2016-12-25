На борту упавшего в Черное море Ту-154 находились Доктор Лиза и Антон Губанков

Самолет Министерства Обороны потерпел крушение в районе Сочи. По официальным данным Ту-154 пропал с радаров в 05:40 сегодня утром, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл для дозаправки. Воздушное судно направлялось с миссией в сирийскую Латакию — на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, и девять российских журналистов.

Согласно списку Министерства обороны, на борту Ту-154 находились Антон Губанков — начальник управления культуры Минобороны. С 2008 по 2011 годы Антон Николаевич возглавлял Комитет по культуре правительства Петербурга, также работал в городских СМИ. Также в списке пассажиров значится еще один петербуржец – Дмитрий Рунков, корреспондент телеканала «Звезда», работавший на каналах 100ТВ и «Санкт-Петербург».

В списке экипажа также была исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. На сайте Совета по правам человека при президенте России появился некролог, посвященный Елизавете Глинке. Главу СПЧ Михаила Федотова цитирует агентство «Риа Новости»: