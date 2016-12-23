Объявлены главные научные открытия 2016 года

Один из самых авторитетных в мире журналов о науке Science составил топ главных научных прорывов уходящего 2016 года.

В рейтинг вошло обнаружение гравитационных волн в обсерватории LIGO, открытие похожей на Землю экзопланеты у ближайшей к Солнцу звезде Проксима Центавра. Редакция также отметила разработанный Google DeepMind искусственный интеллект AlphaGo, которому удалось одержать победу над профессиональным игроком в го Ли Седолем.

В конце года все подводят итоги. Здесь мы собрали самые популярные видео на YouTube — в том числе, безумный ролик Pen Pineapple Apple Pen. А тут можно найти главные ролики Рунета: шоу «Голос», Семен Слепаков и российская версия «Ручки-Ананаса-Яблока-Ручки» от Ивана Урганта. Rolling Stone в свою очередь собрал двадцать лучших фильмов уходящего года, а Twitter назвал самые обсуждаемые темы в 2016-ом.

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