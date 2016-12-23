Александр Кержаков открыл свой онлайн-магазин

Форвард «Зенита» Александр Кержаков на своем сайте открыл онлайн-магазин. В нем продаются одежда и аксессуары с изображением футболиста.

Свитшоты, футболки, кружки и чехлы для смартфона с портретом Кержакова и надписями «Наш русский бомбардир» и «АК 11» стоят от 600 до 1800 рублей.

Часть выручки футболист будет переводить в благотворительный фонд «Звезды детям», которым он занимается совместно со своей беременной супругой Миланой.