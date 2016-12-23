На берегу Финского залива построят домики для нерп

Центр помощи ластоногим создаст ледяные домики для нерп на берегу Финского залива, чтобы звери могли выращивать потомство в условиях аномально теплых зим.

Из сообщения Центра помощи ластоногим Наша задача — создать систему безопасной и продуктивной работы на льду, решить вопросы поиска предполагаемых мест щенения нерпы, логистики и обеспечения процесса строительства укрытий. Если удастся решить эти задачи, то в дальнейшем мы будем создавать добровольческие команды снежных строителей. Название нашего нового проекта очень простое —«Дом для нерпы».

В Центре отметили, что в Финляндии создаются большие снежные кучи в местах размножения сайменских нерп, так как снег необходим самкам для рытья логовищ и безопасного выращивания щенков. Методика оказалась эффективной — до 90 процентов потомства нерпы выживает в созданных человеком сугробах.

«Но копирование данного опыта в наших условиях невозможно: наши нерпы живут в море, где сложнее найти размножающихся самок, а собирать снег на морском льду — занятие крайне опасное и неблагодарное», отмечают специалисты и заключают, что решение строить дома для нерп «было принято нами в твердом уме и трезвой памяти после многомесячных, а может быть даже и многолетних раздумий».