Синоптики рассказали о погоде на новогодних праздниках

Синоптики рассказали о погоде на новогодних праздниках — нас ожидают дожди, мокрый снег и температурные качели от -8 до +1 градуса.

Дневная температура будет держаться на уровне –1…6 градусов, ночью столбик термометра будет опускаться до –10 градусов.

Вероятны оттепели до +3 градусов, которые связаны с циклонами и усилением ветра. Мощных снегопадов в январе не ожидается, рассказал главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

В Гидрометцентре добавили, что не исключена угроза наводнения в первой декаде января.

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