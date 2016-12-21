Масштабная выставка Айвазовского в Русском музее, концерты Луны и Манижи, две версии пьесы «Сон в летнюю ночь», ворох рождественских ярмарок и личные советы от нашего редактора моды Алены Галкиной – как весело и с пользой провести предновогодний уикенд в городе.
Уикенд в Петербурге: с 22 по 25 декабря
Выставка Ивана Айвазовского
Под выставку в честь 200-летнего юбилея главного российского мариниста отдали все выставочные залы Корпуса Бенуа Русского музея – масштаб экспозиции будто рифмуют с количеством созданных Иваном Айвазовским полотен. Впрочем, на выставке их будет около 120, включая народный хит «Девятый вал» — подробнее о фигуре Айвазовского рассказывает в своей колонке наш арт-критик Наталья Карасева.
С 22 декабря по 10 марта, корпус Бенуа Русского музея
Фильм «Пассажиры»
Блокбастер с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом, идею которого разрабатывал Company Films Киану Ривза (изначально планировалось, что он же сыграет главную мужскую роль). Космический корабль с пятью тысячами пассажиров на борту, погруженными на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Из-за сбоя системы двое из них неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия – 90 лет пути, которые им суждено провести вдвоем. Джима и Аврору начинает тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках — жизнь и судьба всех обитателей корабля.
С 22 декабря
Фильм «Елки 5»
Пятая часть традиционной, как салат оливье, франшизы вернула Ивана Урганта в Петербург: почти все павильонные съемки, включая сцены на орбитальной станции и погоню за подарочным пингвином прошли здесь. Сняты новые «Елки» по канонам самого успешного первого фильма – как альманах, каждую новеллу которого доверили разным режиссерам: Тимуру Бекмамбетову, Александру Котту, Вадиму Перельману, Индару Джендубаеву и Андрею Шавкеро.
С 22 декабря
Фильм «Рыба-мечта»
Участник «Кинотавра», фильм Антон Бильжо (сына известного врача и карикатуриста) выходит под Новый год со слоганом «сказка для взрослых», чтобы оправдать попадание в прокат в самое выгодное для дистрибуции время. Потомственный корректор, настоящий «питерский интеллигент» Роман (Владимир Мишуков )приезжает на эстонский курорт за вдохновением и тишиной. Но встреча с таинственной обнаженной красавицей Хеленой (Северия Янушаускайте) во время заплыва в Балтийском море полностью меняет его представления о мире.
С 22 декабря
Круглый стол «Художник в ХХ веке. Стратегии выживания»
В рамках фестиваля «Ленинград Алисы Порет» на Новой сцене Александринского театра историк и культуролог Лев Лурье станет модератором круглого стола на тему «Художник в ХХ веке. Стратегии выживания». Дискуссия будет посвящена вечной и большой теме: как не потерять себя на фоне тотального преследования авангарда и оставаться честным, как быть востребованным в артистическом сообществе, как в тяжелые времена сохранить и уберечь от разрушения статус европейской культурной традиции.
22 декабря, 20:00, Новая сцена Александринского театр
Выставка «Космос.Love»
Филиал московского центра дизайна ARTPLAY открывается в Петербурге на Красногвардейской площади, 3. В честь старта там организована выставка «Космос.Love», в которой прослеживаются мечты человека об освоении новых миров: от работ авангардистов (за это отвечает мультимедийная часть) до полотен современных художников.
23 декабря – 20 января, Центр дизайна ARTPLAY
Лекция Михаила Пиотровского
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский прочитает в Европейском университете лекцию «Музей как историограф диалога и конфликта культур». Его выступление даст старт циклу открытых лекций, на которых свои доклады прочтут известные деятели науки, культуры и искусства. В вузе отмечают, что он напрямую связан с «формально-юридической коллизией» Рособрнадзора — ведомство отозвало образовательную лицензию ЕУ, но распоряжение удалось приостановить решением суда.
23 декабря, 14:00, Европейский университет
Выставка «Razzle Dazzle / Чего я еще жду?»
В галерее Anna Nova открывается выставка художника Стаса Багса «Razzle Dazzle / Чего я еще жду?». Основные темы экспозиции – время, будущее и настоящее, внутренний диалог с собой, самокамуфляж и подражание другим. Помимо картин, на выставке будут представлены скульптуры и кинетические инсталляции.
23 декабря – 12 февраля, галерея Anna Nova
Диджей-сет Mujuice
В Kuznya в Новой Голландии с диджей-сетом выступит любимчик хипстеров Mujuice, недавно выпустивший полностью инструментальный альбом Torus. Судя по новой пластинке, играть Роман Литвинов будет не индитронику, а меланхоличное техно
23 декабря, 23:00, Kuznya
Спектакль «Комната Шекспира»
Вольная версия пьесы «Сон в летнюю ночь», в которой герои Шекспира встречают персонажей Достоевского. Режиссером спектакля стал актер Роман Кочережевский, поставившей его под чутким руководством мэтра Юрия Бутусова. По словам Кочержевского, «это история о нервных и эгоистичных молодых людях, остро чувствующих время и любящих свою любовь: они понимают, что могут не успеть стать счастливыми и ломают себя, а во сне или помутнении вдруг сталкиваются со своими страхами и желаниями».
23 и 24 декабря, Театр имени Ленсовета
Советы от редактора моды «Собака.ru» Алены Галкиной
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Алена Галкина
В пятницу на «Лендоке» выступит выступит певица и моя подруга Шура Кузнецова: будут лиричные песни на стихи Марины Кацубы (лучше взять с собой носовые платки) и крутой 3d-мэппинг. В субботу отправлюсь на рождественский маркет в «Тайге» за футболкой «Асса» от бренда Лели Нордик Narvskayadostava, затем — пробовать оладьи с селедкой, груздями или икрой в лавке «Ко-Ко-Ко» на Новой Голландии, а потом дочитывать «Маленькую жизнь» Ханьи Янагихары. На воскресенье — секретный Sofar. В прошлом году, например, предновогодний концерт устроили прямо на ледоколе».
Концерт певицы Луны
В Петербурге в рамках тура «Затмение» впервые выступит новая звезда украинской поп-музыки Кристина Бардаш, использующая псевдоним Луна. В музыке певицы слышна ностальгия по кассетам 90х: от Линды до «Гостей из будущего». Сама Луна говорит, что делает «душевный поп».
23 декабря, 20:00, «Космонавт»
Рождественский концерт в планетарии
В рамках проекта Roof Music Fest «Классика в темноте» в планетарии пройдет рождественский концерт классической музыки. В программе: Моцарт, Чайковский, Штраус, Бах, Вивальди, Грубер, Вильямс. Исполнять классику под звездным небом планетарию будет ансамбль солистов «Виртуозы Петербурга» под руководством Евгения Зима.
23 декабря, 20:00, Петербургский планетарий
Концерт Манижи
Сверхстильный Instagram соул-дивы Манижи вылился в первый в мире Instagram-альбом «Manuscript». В честь этого события певица даст большой концерт в полуразрушенном здании лютеранской церкви, где бархатным голосом споет о любви на двух языках: родном русском и безупречном английском.
23 декабря, 22:00, Церковь Святой Анны
Карнавал на Новой сцене Александринского театра
Фестиваль «Ленинград Алисы Порет» завершится карнавалом, который пройдет на Новой сцене Александринского театра. Действа и розыгрыши будут включать знакомые эрмитажные полотна, красавцев и красавицы из модных драматических и оперных спектаклей 1920-х и страсти из немого кинематографа: неравные браки, а также злодеев и жертв. Модератором карнавала стала художник кино Надежда Васильева.
23 декабря, 20:30, Новая сцена Александринского театра
Шоукейс Electronica Records
Московский лейбл Electronica Records отметит свой день рождения в «Танцплощадке», подытожив 9 лет работы с российскими хаус и техно-музыкантами, множество выпусков подкастов, цифровые и виниловые релизы и регулярные вечеринки. На пати выступят москвичи — основатель лейбла Саша Хижняков и дуэт Cream Soda, а также петербуржец Паша Ksky. И специальным гостем ночи станет певица Луна — киевская поп-исполнительница Кристина Бардаш, которая покорила своим лоуфайным звучанием 1990-х и ламповыми клипами, снятыми на VHS-камеру, не только украинскую аудиторию, но и взяла штурмом российскую.
23 декабря, 23:00, «Танцплощадка»
Вечеринка серии Sumeba Miyako
Гостем традиционной серии вечеринок Sumeba Miyako в клубе Stackenschneider станет гость из Уфы под псевдонимом Молодой Человек. Леонель пишет интересную танцевальную музыку, перерабатывая в своем творчестве звучание забытых кассет 1980-х, эдиты, грязный звук, эйсид, хруст, нойз и темп под 130. Его релизы уже вышли на лейблах "Система", Dubfusion. Также на вечеринке выступят Shutta и Eostra.
23 декабря, 23:55, Stackenschneider
Фильм «Дед Мороз. Битва Магов»
Фэнтези по новогодней тематике от режиссера Александра Войтинского. К созданию сказочной атмосферы он подошел более, чем серьезно – придумал особый язык «бессмертных», на котором в фильме разговаривают семеро братьев-волшебников во главе с одетым в белый парик для усиления эффекта Федором Бондарчуком. Юная Маша видит в центре Москвы сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них (петербургский красавчик-актер Никита Волков) спасает девушку от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз существует и охраняет Землю от вторжения темных сил.
С 24 декабря
Новогодняя прогулка с посещением музея Фаберже
Группа прогуляется по городу и узнает, как отмечали зимние праздники до революции Елисеевский, Фаберже, Аничков дворец и другие. А гид Дома культуры Льва Лурье Павел Котляр расскажет, кто и когда привез в Россию обычай украшать елку, как праздновали Новый год и Рождество тогда и сейчас, куда шел офицер с дамой, а куда купец с девицею. Завершит прогулку эксклюзивная экскурсия по музею Фаберже.
24 декабря, 15:00
Спектакль «Отцы и сыновья»
В театре «На Литейном» продолжает идти премьера сезона – спектакль режиссера Сергея Морозова по мотивам романа Тургенева «Отцы и дети». Пространство сцены, разделенное пополам акварельными набросками вперемешку с граффити, наполнится музыкой Олега Каравайчука и яростными спорами о жизни и любви хорошо знакомых героев. Роль нигилиста Евгения Базарова досталась Ивану Рябенко, Анной Одинцовой стала красавица Варвара Щербакова.
24 декабря, 19:00, театр «На Литейном»
Спектакль «История Кая и Герды»
На волшебной зимней опере Сергея Баневича выросло несколько поколений ленинградских детей: почти три десятилетия спектакль о приключениях Герды, вызволяющей Кая из плена Снежной королевы, не сходил со сцены Мариинского театра. Новую версию взялся поставить режиссер Алексей Степанюк, доверив главные партии солистам Академии молодых оперных певцов под руководством Ларисы Гергиевой. Костюмы и декорации для любимой сказки создавала лауреат «Золотой маски» Елена Орлова.
24 декабря, 12:00, Мариинский театр
Новогоднее световое шоу на Дворцовой площади
В честь уходящего Года кино на фасад Главного штаба с 24 по 30 декабря будут транслировать кадры из картин «Ленфильма»: среди них «Шерлок Холмс», «Белое солнце пустыни», «Золушка» и другие. Также покажут видео «Сон в новогоднюю ночь» и «Чемоданная love story». Связующим звеном в роликах станет Петр I в обличье Медного всадника – символа «Ленфильма». Повторяющиеся сеансы будут транслироваться ежедневно с 19:00 до 23:00 ежедневно. Продолжительность всего представления — 40 минут.
С 24 декабря, Дворцовая площадь
Карнавал от Брейгеля до Фабра в Эрмитаже
В Молодежном центре Эрмитажа 24 декабря устроят новогодний карнавал по мотивам нашумевшей выставки Яна Фабра для участников Студенческого клуба.
Организаторы обещают непродолжительный кутеж с 18:00 до 21:00, который запомнится гостям надолго. В программе: народные конкурсы, петушиные бои, DJ-сет от Ладомира Зелинского, выбор короля и королевы вечера и дефиле костюмов. Чтобы помочь петербуржцам соблюсти дресс-код «Карнавала от Брейгеля до Фабра», создан специальный сайт с референсами.
24 декабря, 18:00, Молодежный центр Эрмитажа
Новогодняя Loshadka Prty
Праздничная фрик-вечеринка разнузданных нравов будет такой, что «после этого сам Новый Год покажется вам детским утренником», предупреждает организатор Дмитрий Эстрин. В программе «запредельного жаркого аттракциона»: шоу миниатюрной вокалистки группы LITTLE BIG Олимпии, выступление идеолога петербургской клубной культуры Федора Kto Dj? и знакомых по его проекту VIVA Nights артистов DJ FINN и E-ZOOM, а также шоу Mademoiselle Pour Vivre, пульсстрим от Loshadka Prty и другие составляющие «неконтролируемой вакханалии и настоящего парада любви».
24 декабря в 23:00 — 25 декабря в 6:00, Сentral Station Club
Новогодний garage sale в «Этажах»
Дружеская сезонная барахолка объявила о зимней встрече. Учитывая предновогоднее стремление избавиться от всех ненужных в доме вещей, здесь можно поохотиться за действительно интересными вещами — редкими пластинками, предметами интерьера, книгами, хендмейдом, винтажными туфлями или платьями не дороже 500 рублей.
24 и 25 декабря, «Этажи»
Интеллигентная барахолка в «Люмьер-Холле»
Последние выходные уходящего года соберут в башне-газдольдере на Обводном канале две сотни резидентов: дизайнеров, художников, коллекционеров, флористов и кулинаров. В подарок можно взять подсвечники из петербургской сосны, авторскую керамику, украшения из фарфоровой посуды, найденные на блошинах рынках Европы ожерелья или авторские сладости (медовое суфле с красным перцем, соленую карамель с кленовым сиропом, домашний зефир или тыквенное варенье). А еще нарядиться самим: в теплые парки OdejdIN для взрослых и детей, в плащи-трансформеры Noel Concept или войлочные сапоги.
24 и 25 декабря, «Люмьер-Холл»
Центральная новогодняя ярмарка на Пионерской площади
Главную городскую ярмарку откроют у ТЮЗа 24 декабря. Праздновать будут масштабно: по периметру Пионерской площади откроются лавки из десятков регионов России (от Крыма до Владивостока), а еще из Прибалтики, Грузии, Сербии и Узбекистана. Можно купить народные сувениры — дымковские свистульки, керамику, деревянные игрушки или украшения, — или подкрепиться чипсами из оленины или луковым супом.
24 декабря — 8 января, Пионерская площадь
Новогодний маркет в «Тайге»
Резиденты «Тайги» по традиции проведут маркет в последнее воскресенье уходящего года. Селекцию прошли только локальные дизайнеры одежды, украшений и интерьеров. Будут шапки Love To Knit актрисы Вари Щербаковой, симпатичная стеклянная посуда Solid Water, мерч-футболки к фильму «Курьер» от Лели Нордик, а еще лавка «Брошечной им. Билла Тейлора», переводные татуировки с лисичками Sasha Unisex и арахисовые пасты Jam Bar.
25 декабря
Спектакль «Сон в летнюю ночь»
В рамках гастролей «Золотой маски» в Петербурге покажут триумфальный для Мастерской Петра Фоменко спектакль, который помог театру вновь обрести, казалось, утраченную почву под ногами после смерти своего лидера. Актеры театра, не впадая в «шекспировские страсти», разыгрывают тонкую историю за гранью бессознательного: как ведут себя люди, потерявшие или нашедшие любовь. В 2016 году спектакль стал лауреатом «Золотой маски» как лучшая драма большой формы, а актриса и звезда Instagram Ирина Горбачева была номинирована за лучшую женскую роль.
25 и 26 декабря, 19:00, БДТ
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