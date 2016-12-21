Уикенд в Петербурге: с 22 по 25 декабря

Алена Галкина В пятницу на «Лендоке» выступит выступит певица и моя подруга Шура Кузнецова: будут лиричные песни на стихи Марины Кацубы (лучше взять с собой носовые платки) и крутой 3d-мэппинг. В субботу отправлюсь на рождественский маркет в «Тайге» за футболкой «Асса» от бренда Лели Нордик Narvskayadostava, затем — пробовать оладьи с селедкой, груздями или икрой в лавке «Ко-Ко-Ко» на Новой Голландии, а потом дочитывать «Маленькую жизнь» Ханьи Янагихары. На воскресенье — секретный Sofar. В прошлом году, например, предновогодний концерт устроили прямо на ледоколе».