В Петербурге установят ледяную статую Сергея Шнурова

На Московской площади установят ледяную статую лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.

Десятки мастеров из Рязани, Красноярска и Ижевска создадут также коммунальные квартиры, ретро-трамвай и другие ледяные символы и образы Петербурга. Ледяной город откроется уже в эту пятницу, 23 декабря.

Скульптуры подсветят и поставят в специальном шатре с постоянной минусовой температурой.

Добавим, что петербургские скульпторы намерены изготовить фигуру Сергея Шнурова из воска. Она войдет в экспозицию музея восковых фигур к лету-началу осени 2017 года. Стоимость проекта оценивается в 20-30 тысяч евро. 

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