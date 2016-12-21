Стало известно, когда в Петербурге запустят бесплатные электрички «Лыжные стрелы»

В Петербурге 8 января запустят бесплатные электрички «Лыжные стрелы». Они будут курсировать по выходным от Финляндского и Московского вокзалов.

В программу входит не только поездка до станции Шапки (или Орехово) и обратно, но и инструкторское сопровождение по заранее подготовленным трассам на 5, 10 и 15 километров, а также развлекательная программа после возвращения из леса.

Лыжные трассы оборудованы разметкой и указателями, а лыжня хорошо накатана. Участники могут преодолеть трассу как с инструктором, так и самостоятельно. На финише лыжников угостят горячим чаем. Для тех, у кого нет лыж, организуют пешеходную прогулку по лесу.

Бесплатные электрички будут курсировать до 12 марта. Расписание электричек и подробности программы можно узнать в группе «Лыжные стрелы» «Вконтакте».

Напомним, что туристские поезда «Лыжная стрела» пользовались большой популярностью у ленинградцев в 1960 — 1980 годы. Затем лыжные поезда отменили, и только в 2007 году программа вновь была возобновлена.