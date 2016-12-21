Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президента РФ Владимира Путина официально выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Кандидатуру российского лидера предложил глава французского Центра политических и международных отношений Фабьен Боссар. Он уверен, что Владимир Путин «единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом». Боссар уже направил соответствующее письмо в Нобелевский комитет.

Французский политолог отметил, что участие российских военных в сирийском конфликте не должно помешать присуждению Путину премии мира. Он напомнил, что президенту США Бараку Обаме вручили аналогичную награду, когда американские войска находились в Ираке.

Добавим, что в этом году журнал Forbes в четвертый раз назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком мира. Редакция отметила, что: «И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет».