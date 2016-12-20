Стало известно, когда торжественно откроют «Зенит-Арену»

Строящийся стадион на Крестовском острове сдадут, как и планировалось, уже через пару дней — 26 декабря. Однако все торжественные мероприятия пройдут только в марте – апреле 2017 года.

Смольный рассчитывает сдать объект в декабре, но после этого на площадке продолжатся работы: специалисты будут устранять вибрацию выкатного поля, установят оборудование для болельщиков и так далее.

Праздничное открытие «Зенит-Арены» устроят уже после всех испытаний. Вероятно, оно совпадет по времени с первыми тестовыми матчами, которые должны пройти в конце марта 2017-го.

Отметим, что строительство стадиона «Зенит-Арена» началось в 2006 году. Предполагалось, что объект сдадут в 2008 году, но в итоге стройка затянулась. А стоимость долгостроя превысила миллиард долларов.

Напомним, на новом стадионе в Петербурге пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира по футболу 2018 года и чемпионата Европы 2020 года.

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