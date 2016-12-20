Бездомные «Ночлежки» переоделись в Дедов Морозов и поздравили горожан

 

Подопечные благотворительной организации «Ночлежка» снялись в новогоднем видеопоздравлении для петербуржцев.

Бездомные люди переоделись в костюмы Дедов Морозов и вышли на центральные улицы города: обнимать малышей, поздравлять с наступающим праздником девушек, делать селфи с юношами и «давать пять» на катке.

Ролик для «Ночлежки» бесплатно придумало и сняло агентство «Декабрист».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Авторы «Неприкасаемых» поставят спектакль о детях мигрантов

В Петербурге откроют первую в России прачечную для бездомных

Борис Гребенщиков помог купить автобус для бездомных

Борис Гребенщиков бесплатно выступит в поддержку бездомных

В Петербурге запустят первый в стране благотворительный велопрокат

Парикмахер из Австралии подстриг петербургских бездомных

Григорий Свердлин: «В Петербурге сейчас около 60 тысяч бездомных»

В Петергофе среди фонтанов появятся зеркальные фигуры