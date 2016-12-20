Бездомные «Ночлежки» переоделись в Дедов Морозов и поздравили горожан

Подопечные благотворительной организации «Ночлежка» снялись в новогоднем видеопоздравлении для петербуржцев.

Бездомные люди переоделись в костюмы Дедов Морозов и вышли на центральные улицы города: обнимать малышей, поздравлять с наступающим праздником девушек, делать селфи с юношами и «давать пять» на катке.

Ролик для «Ночлежки» бесплатно придумало и сняло агентство «Декабрист».