Бездомные «Ночлежки» переоделись в Дедов Морозов и поздравили горожан
Подопечные благотворительной организации «Ночлежка» снялись в новогоднем видеопоздравлении для петербуржцев.
Бездомные люди переоделись в костюмы Дедов Морозов и вышли на центральные улицы города: обнимать малышей, поздравлять с наступающим праздником девушек, делать селфи с юношами и «давать пять» на катке.
Ролик для «Ночлежки» бесплатно придумало и сняло агентство «Декабрист».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.