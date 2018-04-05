50 лучших фотографий Юрия Абрамочкина, которые вернут вас в СССР

В списке классиков советской фотолетописи Юрий Абрамочкин стоит особняком — таким количеством по-настоящему культовых личностей эпохи мало кто может похвастаться. Абрамочкин рано потерял родителей, его воспитывала бабушка. После окончания школы три года служил рабочим-геодезистом, пошел учиться на юриста во Всесоюзном юридическом заочном институте, даже защитил диплом в 1974 году, однако страсть к фото не давала ему покоя. Параллельно с основным образованием, он ходил в Школу фотожурналистики при Союзе журналистов в Москве, а после устроился работать фотолаборантом.