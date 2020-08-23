Сегодня, 23 августа, Петербург окажется под влиянием атмосферных фронтов, связанных с атлантическим циклоном. Об этом рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В воскресенье в Петербурге ожидается дождливая погода
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Фото: Shutterstock
Согласно прогнозу синоптика, в городе ожидается облачная с прояснениями погода, а также пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. При этом в Петербурге будет тепло —от +21 до +23 градусов, а в Ленобласти — от +18 до +23. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы, добавил Леус.
Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали о том, что в Петербурге, а также в ряде других регионов России, купальный сезон подошел к концу. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, добавил, что завершение купального сезона означает понижение температуры воды до некомфортной для купания детей. Тем не менее закаленные взрослые могут купаться в холодной воде.
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