В воскресенье в Петербурге ожидается дождливая погода

Согласно прогнозу синоптика, в городе ожидается облачная с прояснениями погода, а также пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. При этом в Петербурге будет тепло —от +21 до +23 градусов, а в Ленобласти — от +18 до +23. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы, добавил Леус.