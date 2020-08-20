Часть улиц Петербурга перекроют из-за велопробега «Приморская восьмерка»

Утром, с 8:30 до 11:30, движение будет ограничено на Дибуновской улице в районе улицы Савушкина. Также с 11:00 до 11:30 поэтапно будут перекрывать улицу Савушкина от Дибуновской до Планерной, Планерную улицу до Оптиков и улицу Оптиков до Мебельного проезда. Кроме того, перекроют дорогу Шуваловского проспекта, затем — по Шуваловскому в направлении от Мебельной до Оптиков, после проезд будет закрыт от Яхтенной улицы до Богатырского проспекта.